РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Коммунальщики Балашихи получили знаки, почетные грамоты, благодарственные письма и подарки от Госдумы, Мособлдумы, главы округа в честь Дня работников ЖКХ, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, председатель регионального парламента Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.

«Представители организаций, отвечающих за порядок, комфорт и уют в городском округе получили свои награды из рук председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. За добросовестный труд и высокие результаты профессиональной деятельности сотрудники балашихинских предприятий также получили благодарности депутата Госдумы Вячеслава Фомичева», - говорится в сообщении.

Почетные грамоты главы городского округа Балашиха вручили работникам коммунальных организаций за высокий профессионализм в работе.

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается ежегодно в третье воскресенье марта.