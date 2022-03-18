РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу поздравил сотрудников «Люберецкого водоканала» с 95-летием, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лучшим сотрудникам он вручил награды и грамоты.

«От всей души поздравляю генерального директора АО «Люберецкий водоканал» Петра Лирника и весь коллектив с юбилеем! От вашей ежедневной работы зависит комфортная жизнь люберчан! Пусть счастье и успех сопровождают вас по жизни! Тепла, здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в 1927 году в Люберцах пробурили артезианскую скважину, построили водонапорную башню, проложили первые метры водопровода.

«Этот год стал началом централизованного водоснабжения в городе. Сегодня Люберецкий водоканал – это мощное предприятие, которое эксплуатирует и обслуживает 28 водозаборных узлов (ВЗУ), 79 скважин, 17 станций обезжелезивания, 37 повысительно-насосных станций, более 429 км водопроводных и порядка 395 канализационных сетей. На предприятии трудятся более 640 человек», - добавил Ружицкий.