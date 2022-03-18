РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым открыли первый офис муниципальной управляющей компании «Наш Дом».

«У жителей Балашихи теперь есть возможность выбрать для управления своим жилым фондом нашу муниципальную управляющую компанию, которая гарантированно будет обеспечивать качественное обслуживание и предоставление коммунальных услуг», - написал Юров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что это первый офис нового поколения в Подмосковье. Он оформлен по новым стандартам: есть вывеска «Наш Дом», одноуровневый вход, 3 окна приема жителей, оборудованы зоны ожидания, есть экопункт для сдачи пластика.

Прием граждан будет вестись по электронной очереди. Здесь можно будет не только оплатить услуги ЖКХ, но и получить консультацию юриста.

«Проведенная работа позволит вывести обслуживание многоквартирных домов и жилищных комплексов на новый уровень», - заключил Юров.