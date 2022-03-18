РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Компания «Дядя Ваня», расположенная на территории городского округа Люберцы, не планирует запускать сеть ресторанов вместо McDonald's, сообщается на сайте компании.

«Настоящим сообщаем, что юридические лица холдинга Ruspolebrands и бренд «Дядя Ваня» не имеют отношения к логотипу, созданному в качестве мема, использующему перевернутую букву М предприятий сети общественного питания McDonald's, имеющей очертания буквы В на кириллице. Информация, распространяющаяся в интернете о якобы планах по замещению бренда McDonald's на принадлежащий нам бренд «Дядя Ваня», является фейком», - отмечается в сообщении компании.

Также холдинг не рассматривает запуск сети ресторанов общественного питания, но от идеи не отказывается.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что компания «Дядя Ваня» подала заявку на патент на товарный знак, который напоминает логотип известной сети ресторанов быстрого питания McDonald's.