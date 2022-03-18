РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В микрорайоне Климовск Подольска вручную зачистили прибордюрную часть дороги на 4 улицах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Подрядная организация «Универсалтехком» провела работы по ручной зачистке прибордюрной части дороги на улице Индустриальной. Также на текущей неделе аналогичные работы прошли на улицах Школьная, Ленина, проспекте 50 лет Октября.

При наступлении положительной температуры начнутся работы по очистке дорог, отбойного и тросового ограждение.



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