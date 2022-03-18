РИАМО - 18 мар. Московская область приняла участие в танцевальной эстафете #Россия_мы и передала ее дальше всей России.

В рамках акции танцевальные коллективы в народных костюмах станцевали напротив Знаменской церкви в Дубровицах в Подольске.

«Подмосковье говорит нашим воинам – мы верим в правду и в наших ребят. Московская область передает эстафету всей России», — сказали участники выступления.

Во флешмобе приняли участие ансамбль «Рассвет» ДК «Металлург», ансамбль «Радуга» ДК «ЗиО», хореографический ансамбль «Климовчанка» ДК «Машиностроитель», хореографический ансамбль «Радужный» и фолк-группа «Канарейка» КПЦ «Дубровицы», фольклорные коллективы «Истоки», «Терем», «Карагод». Танец исполнил государственный ансамбль «Садко».

Акция #Россия_мы призвана показать объединяющую силу народов России: в стране каждая национальность, каждый народ имеет свой уникальный облик, а в трудное время нужно объединиться. Хотя разные народы России могут общаться на разных языках, существует язык танца, который понимает каждый народ страны.

предоставлено организаторами акции

В основе акции — народные танцевальные зарисовки из каждого региона. Это могут быть национальные танцы из республик, традиционные, казачьи или русские народные танцы.

Главным лейтмотивом служит выступление президента РФ Владимира Путина.

«Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова – уроженца Дагестана, лакца по национальности, – других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. <…> Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России», — сказал ранее президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

В рамках акции многонациональный народ страны демонстрирует поддержку российской армии, которая добивается мира для всех.

Старт акции #Россия_мы 11 марта дали донские казаки в Ростовской области. К флешмобу присоединились Воронежская область, Краснодарский край, Крым, Белгородская область, Ставропольский край, Якутия и другие регионы. Главным символом танцевальной эстафеты служит латинская буква Z.