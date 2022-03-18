РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Ольгино Балашихи составляет более 30%, ввести объект в эксплуатацию планируют в текущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство большой современной школы ведется в рамках национального проекта «Образование».

«В строительстве задействовано более 90 рабочих и 4 единицы техники. Выполняются работы по монтажу оконных блоков, кладке наружных стен и внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей. Работы на объекте ведутся в несколько смен», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Согласно проекту, в новом 4-этажном здании школы площадью почти 17 тыс. кв. м разместятся отдельные блоки для начальных и средних классов. В образовательном учреждении появятся «умные» классы - медицинские и технологические, IT-классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, 2 спортивных и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории обустроят стадион с беговыми дорожками, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Ввести школу в эксплуатацию планируется в 2022 году.