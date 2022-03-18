РИАМО - 18 мар. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Подольска Дмитрием Жариковым. В ходе встречи губернатор обратил внимание на важность максимальной поддержки предпринимателей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На встрече также обсуждали дальнейшее развитие округа, в том числе в условиях санкционного давления.

Жариков занимает пост главы муниципалитета с марта 2022 года, до этого он был первым заместителем главы администрации.

«Подольск у нас — флагман промышленности, большая территория. Всегда там успешно работала команда, вы были ее частью, поэтому знаете все нюансы. Безусловно, время сейчас сложное. Поэтому я, прежде всего, хочу попросить сконцентрироваться на экономике, промышленности, позаботиться о тех, кто оказался в сложной ситуации — одиноко проживающие, многодетные семьи, потерявшие работу», — сказал Воробьев.

Губернатор призвал оказывать максимальную поддержку предпринимателям. Воробьев подчеркнул, что не нужно в отношении них лишних проверок и отчетов.

В 2021 году в округе начали возводить индустриальный парк «Южный». Общий объем инвестиций составил 15 млрд руб. Достроить индустриальный парк намерены в 2028 году.

В Подольске сейчас в активной стадии реализации находятся 68 проектов. Это позволит обеспечить порядка 7 тыс. новых рабочих мест. В этом году свыше 1,4 тыс. вакансий будет открыто на производственном комплексе хлебобулочного комбината «Коломенский».

«Ни одно предприятие на сегодняшний день не прекратило свою деятельность на территории муниципалитета. Мое общение с их руководством говорит о том, что и в планах такого нет. У нас за прошлый год создано более 4 тыс. рабочих мест. Уверен, что вместе с правительством Московской области мы найдем выход из тех сложных ситуаций, которые сегодня складываются», — отметил Жариков.