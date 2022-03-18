РИАМО - 18 мар. Авария с участием 3 автомобилей произошла в районе дома №14, корпус 1 по улице Подольских Курсантов в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают городские оперативные службы.

Движение в сторону Варшавского шоссе осуществляется по 1 полосе из 3. В сторону пересечения с Липецкой улицей свободны 2 полосы из 3. Водителей призвали объезжать данный участок.

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