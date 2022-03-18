РИАМО - 18 мар. Предстоящим вечером загруженность столичных дорог может достигнуть 8 баллов. Утром в пятницу дорожная ситуация в городе оценивается в 2 балла, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Вечером в пятницу движение в Москве будет местами затруднено. В основном пробки образуются на центральных улицах, Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Автомобилистам посоветовали в час пик пользоваться общественным транспортом. Так получится сэкономить время в пути.