РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. В подмосковной Балашихе собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, в четверг 500 кг груза отвезли из пункта в Общественной палате округа в Коломну, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Среди отправленных товаров вещи первой необходимости: детская и взрослая одежда, постельное белье, средства гигиены.

По словам председателя Общественной палаты Елены Жаровой, пункты размещения почти обеспечены всем необходимым, недостающие вещи и средства привозятся уже точечно.

«Это связано и со сменой времени года, людям требуется более легкая одежда и обувь. Также большая потребность в одеялах, постельных принадлежностях, лекарствах. В пунктах размещения проводят опросы, выясняют, что требуется, и по этим спискам мы собираем и отвозим помощь», — сказала Жарова.

Гуманитарный груз отправляется по пунктам размещения беженцев каждые три-четыре дня.

На этой неделе из пункта сбора в Общественной палате, в Домодедово доставили 2 т. медикаментов, а также несколько тысяч банок консервов. Оттуда гуманитарную помощь напрямую доставили жителям ДНР и ЛНР.

Пункт сбора на базе Общественной палаты округа открылся 22 февраля. За это время здесь удалось собрать более 15 т. груза. Его уже доставили в Волоколамск, Клин и Красногорск, а также в Ресурсный центр гуманитарной помощи Московской области в Домодедове.

Всего в Балашихе работают 5 пунктов сбора гуманитарной помощи: в Ледовом дворце «Арена Балашиха», в местном отделении «Единой России», в городской Общественной палате, а также в Гидрометеорологическом техникуме в микрорайоне Кучино и на стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный.