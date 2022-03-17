РИАМО - 17 мар. В столице с начала апреля стартует месячник по весеннему благоустройству города, а 16 апреля состоится общегородской субботник, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Москвичи <…> выйдут 16 апреля на общегородской субботник, и все вместе наш город будем делать чище и краше», - рассказал в эфире телеканала «Москва 24» Бирюков.

Все коммунальные службы в апреле будут проводить мероприятия, связанные с приведением города в порядок после осенне-зимнего периода. В число работ войдут покраска фасадов, уборка сухостойных ветвей и деревьев, приведение в порядок ограждений, тоннелей, инженерных сооружений.

«Достаточно большой комплекс мероприятий, и для коммунальщиков это усиленная работа. <…> Субботник будет, по сути, как праздник, а основная работа ляжет на коммунальные службы», - подчеркнул Бирюков.

Месячник завершится тремя промывками улично-дорожной сети, а также подготовкой к остановке отопительного зимнего периода. ​