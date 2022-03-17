РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В микрорайоне Климовск Подольска планируют отремонтировать 3 тротуара и обустроить 4 новых, сообщает пресс-служба администрации округа.

В микрорайоне Климовск в рамках муниципального контракта по содержанию территорий в текущем году, собственность на которые не разграничена, планируется строительство и ремонт 7 пешеходных коммуникаций.

Отремонтируют тротуары к дому 4 на улице Молодежной, за домом 22 на проспекте 50 лет Октября, вблизи дома 25 на улице Ленина.

Новые тротуары появятся к домам 3 и 6 на улице Молодежной, от дома 4 на улице Революции к детскому саду «Золушка», от улицы Железнодорожной к дому 27 на улице Ленина.