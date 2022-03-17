РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Жители городского округа Мытищи подали 57 заявок по вопросам обслуживания газового оборудования, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищи также вошли в список лидеров по заявкам на установку газоанализаторов.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина напомнила обязанности собственников и нанимателей газифицированных жилых помещений. Они должны заключить договор на обслуживание находящихся в их квартире приборов (плит, колонок, вентиляции, контроллеров и т. д.), а также вовремя и полностью вносить плату за это.

Если обнаружена неисправность, необходимо незамедлительно сообщить о ней в спецорганизацию или УК. В случае надлежащего уведомления, обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников газовых служб к газовому оборудованию. Техническое обслуживание должно проводиться не реже раза в год.