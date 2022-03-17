РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. С 24 марта Железнодорожненский филиал МФЦ Балашихи будет принимать посетителей по новому адресу, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В связи с переездом Железнодорожненского филиала в новое помещение, 21, 22 и 23 марта офис МФЦ по адресу: Балашиха, мкрн Железнодорожный, ул. Советская, 57 работать не будет.

24 марта с 14:00 филиал возобновит свою работу по новому адресу: мкрн Керамик, Носовихинское шоссе, 15, 2-й этаж ТЦ «Галерея Прометей».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(800)550-50-30.