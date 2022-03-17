РИАМО - 17 мар. В Московской области начался сезон проката электросамокатов. Сейчас аренда самокатов доступна в трех городских округах региона, до конца марта прокат организуют в 18 округах. Всего для жителей Подмосковья станут доступны 10 тыс. электросамокатов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«За два сезона работы в Подмосковье самокаты стали очень популярным видом транспорта среди жителей и гостей региона – за это время они совершили более 2,2 млн поездок. Кикшеринг открывается в Красногорске, Мытищах и Одинцове, также в марте станут доступны точки проката ещё в 15 городских округах», - рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что для безопасного и комфортного передвижения на самокатах в нескольких городах региона на тротуарах были организованы специальные полосы. Максимальная скорость электросамокатов в пешеходных зонах составит 15 км/ч.

Сервис проката электросамокатов (кикшеринг) был запущен в Московской области летом 2020 года. За это время количество поездок пользователей увеличилось в 12 раз, а число доступных транспортных средств – в 2 раза. На старте сезона, пользователям будут доступны самокаты сервисов «Юрент» и Whoosh, позже к ним присоединятся другие сервисы проката.

«Вместе с операторами кикшеринга мы запускам флешмоб «На работу на самокате» во «ВКонтакте», где предлагаем пользователям размещать фото-истории и посты, отмечая этот тэг и профиль Минтранса», – рассказал начальник управления организации дорожного движения Виктор Щулепников.

Он добавил, что наиболее активные и креативные участники флешмоба получат в подарок от сервисов кикшеринга 10 промокодов номиналом в 1 тыс. рублей для поездок на электросамокатах. Итоги конкурса подведут 17 апреля.

В подмосковном Минтрансе отмечают, что при езде на электросамокатах стоит соблюдать особую осторожность и правила движения. Самокатом нельзя пользоваться в сильный дождь, в нетрезвом состоянии и при минусовых температурах. На одном самокате может кататься один человек, катание вдвоем может привести к тяжелым травмам.