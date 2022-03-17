РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. С начала текущего года на железнодорожных путях в черте городского округа Люберцы погибло 6 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения администрации Люберец совместно с ОАО «РЖД» организовали 16 марта на платформе Коренево рейд по профилактике травматизма на железной дороге.

Последний случай гибели произошел возле платформы Коренево на санкционированном переходе через железнодорожные пути, 26 февраля в 22:07 был смертельно травмирован мужчина 1960 года рождения.