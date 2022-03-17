РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Администрация городского округа Люберцы в четверг подписала соглашения о сопровождении инвестиционных проектов с тремя компаниями, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Документы были подписаны с ОАО «МТО Лазурь», ООО «Лазурь» и ООО «Альтернатива».

Также на совещании по вопросам деятельности промышленных предприятий и их поддержки обсудили работу компаний и банков в нынешних условиях санкций.

Люберецкий союз промышленников и предприятий предложил на полгода предоставить меры по сохранению оборотных средств, а также налоговых каникул. Кроме того, предложили объявить мораторий на проведение административных проверок на крупных предприятиях и ввести мораторий на штрафы за неисполнение контрактов с торговыми сетями.

Также на совещании предложили создать на местном уровне оперативный штаб по мерам поддержки бизнесу, в который будут входить представители администрации, налоговых органов и трудовой инспекции.

Глава горокруга добавил, что сейчас присутствует необходимость диалога с представителями предприятий, которые расскажут о трудностях с поставкой, логистикой и другими аспектами бизнеса.