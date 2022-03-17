РИАМО - 17 мар. На Железнодорожной улице в Можайске началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Новый Дворец спорта станет домашней ареной для спортивного резерва по самбо и дзюдо, при этом пользоваться услугами комплекса сможет любой житель округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортивный объект будет представлять из себя двухэтажное здание площадью 5,6 тыс. кв. м. Максимальная пропускная способность Дворца спорта составит 831 человек. Территорию вокруг здания также благоустроят, возле Дворца спорта оборудуют парковку на 100 мест.

Отмечается, что в новом комплексе для спортсменов будут созданы все необходимые условия. Дворец спорта будет оборудован универсальным спортивным залом с трибуной на 500 мест, залом борьбы с трибуной на 100 мест, тренировочным борцовским залом, тренажерным залом, просторными раздевалками и другими вспомогательными и административными помещениями.

Основной акцент при проектировании и строительстве комплекса делается на создание максимально комфортных условий для занятий борьбой разных видов (самбо, дзюдо, джиу-джитсу, спортивная борьба).

Специализация на борцовских видах спортивных единоборств сделана не случайно. В городском округе самбо и дзюдо являются одними из самых популярных видов спорта.

Интерес к занятиям борьбой у жителей связан в том числе благодаря успехам воспитанников тренера Валерия Нагулина, который в 1995 году основал в Можайске спортивную секцию по самбо. Небольшая секция выросла в спортивный клуб «Арсенал», который с 2004 года был переведен в статус детско-юношеской спортивной школы по самбо и дзюдо, а в 2019 году – в статус школы олимпийского резерва.

Воспитанники можайской спортшколы являются многократными победителями чемпионатов и первенств мира, Европы и России, стабильно входят в состав сборной России на международных соревнованиях.

«С каждым годом в Можайском городском округе желающих заняться борьбой и боевыми искусствами становится все больше. При этом победители чемпионатов, первенств мира и Европы занимаются в здании котельной. Именно поэтому по поручению губернатора Андрея Воробьева началось строительство современного Дворца спорта для спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо», - отметил глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Строительство объекта ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с целью реализации президентского проекта «Спорт – норма жизни».

Строительно-монтажные работы на объекте выполняет ООО «Трансстрой». В настоящее время ведется подготовка и планировка территории будущего спорткомплекса. Открытие Дворца спорта запланировано на 2023 год.