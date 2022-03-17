РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Врачи Московского областного онкодиспансера (МООД) в Балашихе в ходе операции удалили 62-летнему мужчине желудок с опухолью, большой и малый сальники, регионарные лимфатические узлы, тело и хвост поджелудочной железы, селезенку, а также опухоль левой почки с сохранением органа, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 62-летний житель Мытищ с желудочным кровотечением был госпитализирован в больницу по месту жительства. Причиной недуга стала опухоль желудка, которую медики диагностировали по результатам морфологического исследования. Для дальнейшего лечения пациента направили в МООД. Углубленное обследование показало, что опухоль желудка врастала в поджелудочную железу. Кроме того, обнаружили вторую опухоль, исходящую из левой почки.

Заместитель главного врача по хирургической помощи МООД Владимир Баланюк рассказал, что онкоконсилиум рассматривал несколько вариантов лечения. С учетом состоявшегося ранее кровотечения и высокого риска его повтора было принято решение провести комбинированное лечение, избрав первым этапом хирургическое вмешательство.

«Поскольку опухоль желудка вросла в тело поджелудочной железы с распадом, онкохирургам пришлось расширить объем операции. У пациента удалили весь желудок с опухолью, большой и малый сальники, регионарные лимфатические узлы, тело и хвост поджелудочной железы, селезенку. Одновременно была удалена опухоль левой почки с сохранением органа», - сказал Баланюк.

Врачи завершили операцию реконструктивным этапом. Вместо удаленного желудка они присоединили к пищеводу петлю тонкой кишки. В дальнейшем эта кишка будет замещать удаленную часть кишечной трубки.

Сейчас пациент находится дома, вернулся к привычным делам. Благодаря рекомендациям врачей, его здоровье постепенно восстанавливается. Следующим этапом комбинированного лечения станет химиотерапия.