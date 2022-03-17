РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Советом депутатов городского округа Мытищи принято решение об избрании главой муниципалитета Юлии Купецкой, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

Купецкая была избрана на должность главы муниципалитета сроком на 5 лет. До этого она временно исполняла полномочия главы округа.

«Я надеюсь на конструктивный диалог и активную совместную работу, чтобы нам с вами было к концу года, чем гордиться. Любую работу нужно выполнять с горящими глазами, и надеюсь, что коллеги, которые работают в администрации, - это люди идейные, работающие с душой и нацеленные на достижение высоких результатов», - сказала Купецкая.

С августа 2019 года по январь 2022 года Купецкая была главой городского округа Серпухов. В органах власти она работает с 2003 года.