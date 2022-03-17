РИАМО - 17 мар. 21-летний гражданин соседнего государства получил 19 лет лишения свободы за подготовку к теракту в Московском регионе, а также за прохождение обучения в террористической длительности на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По версии следствия, подсудимый на территории Московского региона вступил в террористическую организацию. Летом прошлого года он разработал план по совершению теракта и приобрел все инструменты и оборудование. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органах, которым удалось предотвратить теракт.

Установлено, что, вступив в запрещенную террористическую организацию, подсудимый прошел обучение, посмотрев видеоролики.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а последующие 16 – в исправительной колонии строгого режима.