РИАМО - 17 мар. Пассажиропоток аэропорта Домодедово в феврале 2022 года составил почти 1,5 млн человек - на 16% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что более 1 млн пассажиров аэропорта летали рейсами внутри страны.

При этом наибольший прирост числа пассажиров был зафиксирован по направлениям: Ижевск, Саратов, Улан-Удэ, Минеральные Воды и Новый Уренгой. На этих маршрутах было перевезено 109 тыс. человек — на 50% больше, чем в феврале прошлого года.

Пассажиропоток на международных рейсах вырос в 2,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и составил 394 тыс. человек. Самыми популярными зарубежными направлениями в феврале стали: Дубай, Ташкент, Шарм-эш-Шейх, Хургада и Бишкек.