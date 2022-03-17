РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Администрация городского округа Мытищи 18 марта проведет встречу бизнеса с банками, сообщается в Telegram-канале «Экономика Мытищи».

Встреча будет посвящена мерам поддержки и пройдет онлайн в системе Zoom в 11:00.

Предпринимателей Мытищ просят лично принять участие, либо поручить участие своим представителям. Также следует заранее приготовить вопросы.

Ссылка на трансляцию будет опубликована в Telegram-канале «Экономика Мытищи».