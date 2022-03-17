РИАМО - 17 мар. Инспекторы министерства экологии и природопользования Подмосковья завершили административное расследование по факту нарушения водоохранного законодательства в Егорьевске, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что сотрудники «Егорьевских инженерных сетей» допустили нарушение при эксплуатации очистных сооружений.
Он отметил, что за последние несколько лет они неоднократно наказывались за сброс недостаточно очищенных стоков. Так, ранее они уже были наказаны за сброс отходов в реки Щелинку, Цну, Тетеревку, Панюшенку и Ольховку.
Река Устынь, с которой связано очередное нарушение коммунальной службы, протекает по территориям Егорьевска и Коломны. Длина этой реки составляет 36 км.
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