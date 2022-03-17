РИАМО - 17 мар. Инспекторы министерства экологии и природопользования Подмосковья завершили административное расследование по факту нарушения водоохранного законодательства в Егорьевске, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что сотрудники «Егорьевских инженерных сетей» допустили нарушение при эксплуатации очистных сооружений.

«Предприятие эксплуатирует очистные сооружения со сбросом очищенных вод в ручей, впадающий в реку Устынь. При этом в ходе проверки установлено, что разрешение на пользование водным объектом не оформлено. За это само предприятие и его должностное лицо оштрафованы», – заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Он отметил, что за последние несколько лет они неоднократно наказывались за сброс недостаточно очищенных стоков. Так, ранее они уже были наказаны за сброс отходов в реки Щелинку, Цну, Тетеревку, Панюшенку и Ольховку.

Река Устынь, с которой связано очередное нарушение коммунальной службы, протекает по территориям Егорьевска и Коломны. Длина этой реки составляет 36 км.