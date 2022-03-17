РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В микрорайоне Климовск Подольска в текущем году благоустроят 5 «народных троп», сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках программы «Народные тропы» в текущем году в микрорайоне Климовск планируется обустройство пешеходных коммуникаций по 5 адресам.

В том числе на улицах Рожкова в сквере между домами 50 и 52, Товарная, Полевая, от дома 13А на улице Красной до дома 20 на улице Рощинской, от дома 12 по Октябрьскому переулку до дома 4 на улице Рожкова.