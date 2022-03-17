РИАМО - 17 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может принять во внимание решение Международного суда ООН, который постановил немедленно прекратить спецоперацию на территории Украины, пишет Nation News.

«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может», – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Международный суд ООН в Гааге постановил, что РФ должна немедленно прекратить военную специальную операцию, которая идет на территории Украины с 24 февраля.

Китай ранее раскритиковал призыв Запада осудить спецоперацию РФ на Украине. Представительство КНР в Евросоюзе напомнило, что страна не намерена забывать атаку на их посольство в Югославии в 1999 году.