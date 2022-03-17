РИАМО - 17 мар. Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области одобрила проект по строительству детского сада, который рассчитан на 250 детей. Дошкольное учреждение появится около деревни Путилково городского округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Новый современный детский сад на 250 мест, построенный по индивидуальному проекту, появится в Путилкове. Общая площадь здания составит более 3,8 тыс. кв. м», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В здании будут просторные группы, хорошо оборудованные кружковые, территорию вокруг садика благоустроят. Дети смогут там играть, заниматься спортом, проводить время в уютных беседках.

Дошкольное учреждение будет иметь переменную этажность – от 1 до 3. Фасады облицуют в природные тона: оливково-зеленые, серые и коричневые. Также планируют сделать акцент цветом графита.

«Ритм оконных проемов разной конфигурации и перепады высоты функциональных блоков придают статичному объему выразительность и динамику», – пояснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.