РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. За помощью в пункт местного отделения партии «Единая Россия» в Люберцах обратились 36 семей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Вес последнего гуманитарного груза составил более тонны. Груз отбыл в областной распределительный центр в Домодедове. Гуманитарная помощь – это продукты длительного срока хранения, одежда и игрушки, гигиенические средства и канцелярия, постельные принадлежности, а также детские коляски и стульчики.

«Гуманитарный сборный пункт открыт в партии 22 февраля. Порядка 40 тонн груза уже было отправлено из Люберец. Примерно раз в неделю формируется очередной рейс. В сортировке груза и его отправке активно участвуют волонтеры – члены «Молодой Гвардии Единой России», сторонники партии и неравнодушные жители округа. По состоянию на 16 марта за помощью в «Единую Россию» Люберец обратились 36 семей беженцев», – сказал исполнительный секретарь местного отделения партии Георгий Николаев.

Он добавил, что люберчане регулярно приносят продукты и товары первой необходимости.

«Благодаря поддержке жителей мы имеем возможность помогать беженцам, проживающим сегодня на территории округа. Для тех, кто самостоятельно эвакуировался из ЛНР и ДНР и обратился в партию, мы формируем продуктовые наборы. Семьям с детьми передаем школьные принадлежности», – уточнил Николаев.