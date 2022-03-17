РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Две школы планируют достроить в ЖК подмосковного Красногорска к началу нового учебного года, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

В апреле запланировано открытие 3 детских садов: в Путилкове на 235 и 250 мест и в ЖК «Серебрица» на 250 мест. Всего в этом году в Красногорске должны открыть 10 ДОУ.

К началу нового учебного года в округе построят 2 новые школы. Строительная готовность школы на 825 мест в ЖК «Опалиха О3» - почти 70%. Контроль за ходом работ регулярно проводит инициативная группа родителей.

В ЖК «Серебрица» школа на 825 мест готова на 51%. Там уже проводятся работы по кладке внутренних перегородок, электромонтажные работы, монтаж систем вентиляции и кондиционирования.

В планах до конца года - завершить строительство еще 4 школ: в ЖК «Большое Путилково» на 1250 мест; в поселке Нахабино на 550 мест; в ЖК «Новая Рига» на 1150 мест и пристройка на 300 мест к СОШ №15.