РИАМО - 17 мар. Представительство Китайской Народной Республики в Евросоюзе напомнило, что страна не намерена забывать атаку на их посольство в Югославии в 1999 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом китайские дипломаты отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который обратился к представителям КНР с требованием осудить спецоперацию России в Украине.

«Нам не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права», — отметили в китайской дипмиссии.

По словам официального представителя МИД Китая Хуа Чуньина, у НАТО есть «кровавый долг» перед Пекином. Он напомнил им о бомбардировках Югославии в 1999 году.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Одной из главных целей операции также является защита мирного населения Донбасса.