РИАМО - 17 мар. Минфин России сообщил об исполнении платежного поручения о выплатах купонного дохода на 117,2 млн долларов по 2 выпускам европейских облигаций, сообщает Газета.ru.

В качестве платежа по внешнему долгу Россия 16 марта должна была произвести выплату купонов по 2 выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 млн долларов. Это первый подобный платеж, осуществленный после заморозки части золотовалютных резервов ЦБ РФ.

14 марта министерство финансов России направило платежное поручение для выплаты купона.

Минфин РФ проведет дополнительное информирование по результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch).