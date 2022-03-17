РИАМО - 17 мар. Депутаты Московской областной думы приняли закон о предоставлении земли в аренду без торгов за 1 рубль для представителей товаров импортозамещения, сообщает пресс-служба регионального парламента.

В четверг на заседании регионального парламента проект закона «О внесении изменения в Закон Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» представил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

«Проект закона разработан в целях создания современных производств по импортозамещению на территории Московской области», - рассказал Шапкин.

Согласно пояснительной записке к проекту, статью 14 закона предлагается дополнить частью 20. В ней указано, что арендная плата за земельный участок, предоставляемый в соответствии со статьей 8 ФЗ от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в случаях и на срок, определенных правительством Подмосковья, устанавливается в размере 1 рубля.

«Новая мера поддержки - это фактически обеспечение подмосковных предпринимателей одним из ключевых факторов для развития производства - землей. Это решение своевременно и востребовано, но это лишь первый шаг», - прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в Подмосковье подготовят дополнительные меры для стабилизации экономики и насыщения рынка необходимыми товарами в ходе импотрозамещения.

Ранее о такой мере поддержки объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он уточнил, что это решение направлено на выполнение целей импортозамещения.​

Также глава региона уточнил, что власти Подмосковья будут работать над поддержкой бизнеса и сохранением рабочих мест в период санкций. Сегодня в Московской области готовятся меры поддержки системообразующих предприятий. Уже утвержден перечень отраслей, в которых малый и средний бизнес сможет рассчитывать на кредитные каникулы.