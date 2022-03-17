РИАМО - 17 мар. Депутаты Московской областной думы приняли закон о предоставлении земли в аренду без торгов за 1 рубль для представителей товаров импортозамещения, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В четверг на заседании регионального парламента проект закона «О внесении изменения в Закон Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» представил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
«Проект закона разработан в целях создания современных производств по импортозамещению на территории Московской области», - рассказал Шапкин.
Согласно пояснительной записке к проекту, статью 14 закона предлагается дополнить частью 20. В ней указано, что арендная плата за земельный участок, предоставляемый в соответствии со статьей 8 ФЗ от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в случаях и на срок, определенных правительством Подмосковья, устанавливается в размере 1 рубля.
Он добавил, что в Подмосковье подготовят дополнительные меры для стабилизации экономики и насыщения рынка необходимыми товарами в ходе импотрозамещения.
Ранее о такой мере поддержки объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он уточнил, что это решение направлено на выполнение целей импортозамещения.
Также глава региона уточнил, что власти Подмосковья будут работать над поддержкой бизнеса и сохранением рабочих мест в период санкций. Сегодня в Московской области готовятся меры поддержки системообразующих предприятий. Уже утвержден перечень отраслей, в которых малый и средний бизнес сможет рассчитывать на кредитные каникулы.
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