РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Свыше 20 единиц спецтехники подготовили к борьбе с подтоплениями в случае паводка на территории подмосковного Красногорска, сообщил замглавы администрации округа Александр Бутенко.

Смотр спецтехники состоялся на лыжном стадионе «Зоркий» в четверг.

«Нынешняя зима выдалась снежной, и то, что нас сейчас волнует, это возможный паводок в случае резкого потепления», – сказал Бутенко.

Он пояснил, что на смотре свою технику представили Красногорская городская служба, предприятия водоканала и теплосети, Красногорский пожарно-спасательный гарнизон, территориальное управление «Мособлпожспаса», муниципальный пожарно-спасательный гарнизон.

«У нас 23 единицы техники, которые мы готовы в любой момент выставить на борьбу с паводком. В случае необходимости привлечем дополнительные силы. Даже если где-то произойдет подтопление, мы оперативно выдвинемся и сделаем максимум возможного для того, чтобы жители не чувствовали дискомфорта», – подчеркнул Бутенко.

Среди уникальных образцов техники, имеющихся в Красногорске, замглавы администрации округа отметил ПНС-100 – пожарно-насосную станцию на базе «КамАЗа».

«Это универсальная машина, которая готова работать как в паводок – откачивать воду, так и в пожароопасный период. Она полностью собрана из российских агрегатов», – отметил Бутенко.

Начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко сообщил, что ПНС-100 предназначена для забора воды из открытых источников и сетей водоснабжения. По сути автомобиль является гигантским насосом, который способен подавать по 100 л воды – это 10 стандартных ведер – в секунду на расстояние до 2 км.

«Данный автомобиль рассчитан на российские условия – качество воды, климат», – подчеркнул Мирошниченко.

Подобная станция – единственная на западе Московской области.

Бутенко также добавил, что округ готовится к наступающему весенне-летнему пожароопасному периоду.