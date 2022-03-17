РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. В Балашихе и Реутове 21 марта стартует социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность!», жителей по 17 апреля проинформируют о недопустимости нарушения правил дорожного движения при перевозке детей в автотранспорте, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» Госавтоинспекция совместно с Главным управлением по информационной политике, министерством транспорта и дорожной инфраструктуры и министерством образования региона в период с 21 марта по 17 апреля на территории Балашихи и Реутова проведет социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность!».

Комплекс информационно-просветительских мероприятий будет направлен на привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров. Одним из главных инструментов социального раунда станет серия тематических мультимедийных продуктов, поднимающих вопросы нравственности и ответственности взрослого перед ребенком.

Кроме того, ГИБДД региона организовала площадку для обсуждения проблематики в своем официальном Telegram-канале, к которому может подключиться любой пользователь мессенджера. Модераторы канала организовали обратную связь по обсуждению темы безопасности детей в процессе участия в дорожном движении, а также регулярно размещают публикации, которые помогут гражданам повысить уровень информированности о недопустимости нарушений ПДД при перевозке детей в автотранспорте.

До начала раунда ГИБДД Московской области предлагает участникам дорожного движения пройти опрос, который поможет в планировании дальнейшего расширения деятельности в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.