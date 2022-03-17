РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Школу для детей с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Мытищи отремонтируют к 1 сентября, сообщается на сайте администрации горокруга.

На улице Селезнева в Мытищах расположена школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в ней начался капитальный ремонт. Она вместе со школой №7 попала в президентскую программу.

Довольно старое 2-этажное здание должно преобразиться за несколько месяцев. Будет заменено инженерное оборудование, а вместо деревянных перекрытий появятся железобетонные, отремонтируют все кабинеты, пищеблок и фасад. А главное, школу оснастят новой современной мебелью и оборудованием.

Врип главы городского округа Юлия Купецкая проконтролировала ход работ.

«У нас есть уверенность, что объект мы сдадим своевременно. А главным результатом станут знания, которые в обновленных классах детьми будут приниматься с еще большей радостью. Надеемся, и родители позитивно отметят те перемены, которые произойдут в этом году», - сказала Купецкая.

Все работы будут завершены к 1 сентября.

Родители учеников высказали пожелание контролировать ход ремонта. Им предложено, чтобы не отвлекать работников, контактировать с директором образовательного учреждения и, если возникают вопросы и пожелания, обращаться напрямую к нему.