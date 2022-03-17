РИАМО - 17 мар. Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют разместить на месте спортивного шатра в Зеленограде, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным, внесла изменения в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: Озерная аллея, д. 8 и д. 8, стр. 1.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что на земельном участке площадью 0,54 га расположен спорткомплекс: спортивный шатер площадью около 3 тыс. кв. м с административно-бытовым корпусом площадью около 700 кв. м.

По ее словам, внесение изменений в ПЗЗ позволит на месте шатра разместить физкультурно-оздоровительный комплекс суммарной поэтажной площадью около 8 тыс. кв. м.