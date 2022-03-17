РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. После вмешательства Минэкологии Московской области ликвидирован источник загрязнения воздуха в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства.

Инспекторы эконадзора продолжают держать на особом контроле ситуацию в Мытищах, откуда поступают жалобы жителей на неприятные запахи и выбросы в атмосферный воздух из промзоны вблизи деревни Ульянково. Очередное расследование проведено по обращению горожанина, который сообщил о задымлении с химическим запахом.

«Как выяснилось, в промзоне ведет деятельность арендатор – индивидуальный предприниматель. При осмотре помещения выявлена печь, в которой сжигались древесные остатки, а также искусственные материалы – ламинат, пластик и другие, которые и были источником резкого запаха. По настоянию министерства печь демонтирована. Ситуация в промзоне остается на контроле», – сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Ранее Минэкологии организовало дополнительные рейды в Мытищах мобильных лабораторий ГКУ «Мособлэкомониторинг» по жалобам жителей на выбросы в атмосферу. Пробы отбирались в самих Мытищах, а также в деревнях Бородино и Высоково. Превышений ПДК не выявлено, в том числе в условиях штилевой погоды в Мытищах, концентрации колебались в пределах от 0,2 до 0,4 ПДК.