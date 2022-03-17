РИАМО - 17 мар. В предстоящие выходные температура воздуха в Московском регионе вернется к климатической норме. Возможна небольшая облачность, воздух прогреется до плюс 7 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Она станет положительной и в последующие дни повышение ночной и дневной температуры у нас продолжится. Я считаю, что мы вступаем в период метеорологической весны»,- сказала Позднякова.

Она добавила, что в выходные сохранится влияние антициклона, погода будет малооблачной, осадков не ожидается.

Минимальная температура воздуха в Москве ожидается до минус 4 – минус 3 градусов в ночные часы, а в Московской области - до минус 7 градусов.

В субботу днем температура воздуха в регионе составит до плюс 3-5 градусов, а в воскресенье температура повысится до плюс 7 градусов.