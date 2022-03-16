РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Сотрудники полиции Балашихи рассказали учащимся школы №18 и воспитанникам детского дома «Непоседы» о правилах поведения в соцсетях, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В ходе профилактических бесед, направленных на повышение уровня правосознания детей, инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали подросткам о детском телефоне доверия, обратившись по которому можно получить консультативно-психологическую помощь при возникновении сложной жизненной ситуации.

Также с ребятами обсудили правила поведения в интернете. Им рекомендовали быть осмотрительными при общении в соцсетях и онлайн-играх: не сообщать личную информацию и не соглашаться на встречу с виртуальными знакомыми.

В завершение встречи полицейские рассказали школьникам о преступлениях и правонарушениях, совершив которые, подросток может быть поставлен на учет.