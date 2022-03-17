РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. В городском округе Мытищи в четверг состоится онлайн-форум «Управленческое колесо» для руководителей системы образования всех уровней и педагогов, сообщается на сайте администрации городского округа.

Задача форума – показать лучшие управленческие практики в формате решения кейсов. Мероприятие проходит при участии экспертов МГУ им. Ломоносова.

Все, кто прошел регистрацию и тестирование, получат документ о прохождении 6-часовой образовательной программы «Управление образованием: колесо возможностей».

Продолжительность онлайн-форума - 3 часа (с 12:00 до 15:00 по московскому времени).

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDF3CJryymHW7LgKJnWB40XDXfBfPu8rpiV_pj_-XWCXz74A/viewform.

Ссылка на прямую трансляцию: https://clck.ru/cMZmZ.