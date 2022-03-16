РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Жители Люберец могут принести гуманитарную помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР в техникум им. Юрия Гагарина и МГАФК в поселке Малаховка, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В центральном корпусе Люберецкого техникума им. Ю. А. Гагарина (Октябрьский пр-т, 114) работает пункт приема гуманитарной помощи. Волонтеры техникума осуществляют работу по сбору товаров первой необходимости для граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Режим работы пункта: с понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00», - сказал начальник управления по работе с молодежью администрации округа Борис Новиков.

Кроме того, сбор гуманитарной помощи проходит в холле МГАФК (п. Малаховка, ул. Шоссейная, 33).

По словам Новикова, гуманитарную помощь передадут в региональный штаб #МыВместе для дальнейшего распределения по пунктам временного размещения и формирования гуманитарных наборов.