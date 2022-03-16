РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. В ЖК «Ярославский» на улице Юбилейной в Мытищах открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщается на сайте администрации горокруга.

В торжественной церемонии открытия приняла участие временно исполняющая полномочия главы Мытищ Юлия Купецкая.

В трехэтажном здании общей площадью 4 тыс. кв. м разместились 2 универсальных спортивных зала, 2 тренажерных зала, зал хореографии и зал общей физической подготовки, раздевалки, душевые, медкабинет и актовый зал.

«Мы уже проверили наш комплекс на прочность. В минувшие выходные провели соревнования по художественной гимнастике, в которых приняли участие 270 спортсменок. Всего же единовременно мы можем принимать в своих залах до 170 спортсменов», - сказал директор спортшколы «Авангард», председатель комиссии по физкультуре и спорту совета депутатов муниципалитета Анатолий Микитюк.

Детско-юношеская спортивная школа в Мытищинском районе была создана в январе 1971 года. Ее правопреемником и стала школа «Авангард», которая продолжает развивать лучшие мытищинские спортивные традиции. В школе работают отделения по волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, фигурному катанию на коньках, художественной гимнастике, адаптивной физкультуре и спорту.

Купецкая добавила, что это здание должно стать новым спортивным домом для воспитанников «Авангарда». Она поблагодарила тренеров и родителей юных мытищинских спортсменов за их работу и заботу о подрастающем поколении, а самим ребятам пожелала здоровья, удачи и высоких спортивных достижений.