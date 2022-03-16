РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий призвал родителей следить за безопасностью детей и не пускать их на лед водоемов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Дорогие друзья! Убедительно прошу вас: соблюдайте правила поведения на водных объектах! Не разрешайте своим детям выходить на лед. Несоблюдение правил безопасности может стоить им жизни! Если вы стали свидетелями несчастного случая, обращайтесь за помощью в МЧС России по телефону 112. Берегите себя и своих близких», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в горокруге ведутся работы по профилактике экстренных ситуаций на водных объектах.

«Сейчас это особенно актуально: весенний тонкий лед чрезвычайно опасен. Особенно для детей. Представители «Всероссийского общества спасания на водах» проводят для люберецких школьников открытые уроки, где на практике показывают и объясняют, как правильно вести себя на льду, как безопасно выбраться из воды, какую помощь необходимо оказать пострадавшим», - уточнил Ружицкий.

По его словам, при желании ребята могут пополнить ряды спасателей, записавшись в школу юного ВОСВОДовца. Знания, полученные на подобных занятиях, важны: они могут спасти чью-то жизнь.