РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Ход строительства социальных объектов на территории округа обсудили в подмосковном Красногорске в среду, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Глава округа Дмитрий Волков провел заседание штаба по строительству в администрации муниципалитета.

«Мы проводим штаб минимум два раза в месяц. Это дает возможность сверить часы и понять, какова субъективная и объективная обстановка, чтобы принимать соответствующие решения», - сказал Волков.

Он подчеркнул, что в округе решается задача по строительству социальных объектов. В ближайшее время должно закончиться строительство двух детсадов на 250 мест каждый и одного на 235 мест. Их торжественное открытие планируется в апреле.

Также глава округа отметил, что около 90% комплектующих, использующихся при строительстве, - отечественного производства. Наблюдаются перебои с поставками некоторых видов технологического оборудования иностранного производства. Это связано с санкциями, которые западные страны вводят в отношении России.

«Мы собираемся, в том числе, чтобы понять, у кого возникли какие-то проблемы. Смотрим, где необходимо сделать корректировку проекта. Для нас важно не западать по срокам. Сегодня можно сказать, что даже если где-то есть отклонения по срокам, они небольшие», - добавил Волков.