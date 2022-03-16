РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мар. Водозаборный узел №6 в подмосковном Красногорске планируют открыть после реконструкции в декабре нынешнего года, сообщил генеральный директор АО «Водоканал» Петр Шейкин.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел заседание строительного штаба в администрации муниципалитета в среду. В повестку вошли вопросы по строительству объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры.

«Работы ведутся по графику, срок сдачи – 22 декабря 2022 года», – сказал Шейкин.

Водозаборный узел №6 расположен на улице Геологов в микрорайоне Опалиха. После его ввода улучшится качество водоснабжения 12 тыс. жителей. Мощность ВЗУ – 5,5 тыс. кубометров воды в сутки.