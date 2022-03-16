РИАМО - 16 мар. Волонтеры всероссийской акции «Мы вместе» занимаются созданием и реализацией различных программ для поддержки беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«Люди вне независимости от возраста не остаются в стороне», – сказала Разуваева.

Она добавила, что волонтеры уже придумали и запустили различные программы.

Например, в рамках проекта «Мечтай со мной» был создан проект «Дарим вместе». Волонтеры поздравляют с днем рождения детей из ЛНР и ДНР, которые сейчас находятся в России.

Также волонтеры-школьники встречают детей из Донецка и Луганска, которые приходят учиться в российские школы. Им помогают адаптироваться, справиться с учебой и так далее.​

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут в сжатый срок оформить временное убежище в РФ.