РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Около 70 килограммов консервов и нескоропортящихся продуктов передали члены профсоюзной организации работников госучреждений Люберец в пункт сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Мы в этой акции помощи участвуем впервые, но точно вернемся еще. Все наши сотрудники готовы помогать, каждый сердцем переживает сложившуюся ситуацию. Поддержать людей, оказавшихся вдали от дома, наш общий долг», - сказала председатель организации Светлана Кропотова.

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Георгий Николаев напомнил о необходимых вещах.

«В партию приносят как продукты питания, так и взрослую и детскую одежду, средства гигиены. Все это мы отправляем в опорные пункты в Реутове и Домодедове, а также передаем здесь, на месте тем семьям, которые вынуждены были эвакуироваться самостоятельно, и сейчас проживают на территории нашего округа», - уточнил Николаев.

Пункт сбора гуманитарной помощи расположен в общественной приемной партии по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22.