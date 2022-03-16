РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мар. Почти в 50 квартирах жителей городского округа Люберцы зафиксировали факт вмешательства в работу приборов учета воды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В марте 2022 года в городском округе Люберцы сотрудниками управляющей организации АО «ЛГЖТ» были выявлены факты вмешательства в работу приборов учета воды в 48 квартирах. По поручению АО «ЛГЖТ» МосОблЕИРЦ произведено доначисление платы за холодное и горячее водоснабжение, исходя из объема, рассчитанного по нормативам, с применением повышающего коэффициента 10 (п. 81 (11) Правил предоставления коммунальных услуг)», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Василий Власов.

Он добавил, что поставщики ЖКУ имеют право проверять состояние приборов учета. Если они выявят механические повреждения, трещины, неплотное прилегание стекла индикатора, нарушения контрольных пломб, следы несанкционированного вскрытия клеммной крышки, воздействия магнитных полей или наличия свободного доступа к элементам коммутации прибора учета, то исполнитель составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета.

«Вмешательство в работу счетчиков ведет к увеличению стоимости коммунальных услуг. МосОблЕИРЦ предупреждает: вмешательство в работу счетчиков может стать причиной 10-кратного увеличения стоимости коммунальных услуг», - уточнил Власов.

По его словам, МосОблЕИРЦ рекомендует соблюдать правила эксплуатации приборов учета и своевременно производить поверку и замену счетчиков.

Задать дополнительные вопросы можно по телефонам: 8(496)245-15-99 и 8(499)444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.