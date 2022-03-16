РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Учащиеся школы №16 микрорайона Дзержинский подмосковной Балашихи подготовили для российских солдат подарки, а также адресовали им слова поддержки и благодарности в рамках акции «Письмо бойцу», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Ребята сделали открытки для военных, которые в настоящий момент находятся в госпитале.

«Слова поддержки, благодарности и пожелания они отобразили в рисунках. На альбомных страницах дети в основном изображали флаг России, символы Z и V, а некоторые ученики написали письма», - говорится в сообщении.

Посылку с открытками и подарками от детей военным передадут в госпиталь 18 марта.